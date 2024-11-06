برلين تقر تعديلين قانونيين لتنفيذ إصلاح نظام اللجوء الأوروبي في الموعد المحدد

أقرت الحكومة الألمانية تعديلين قانونيين حتى يمكن تنفيذ إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك (جي إي ايه إس) في ألمانيا في الموعد المحدد لذلك.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية الألمانية في برلين أن الأسس القانونية لحزمة الإصلاحات الأوروبية سيتم تطبيقها في ألمانيا "بشكل حرفي" حسب قرار مجلس الوزراء.

وإلى جانب ذلك، تسعى وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى تطبيق إجراءات الحدود الخارجية ضمن نظام(جي إي ايه إس) في المطارات الألمانية قبل انتهاء المهلة المحددة من جانب الاتحاد الأوروبي في منتصف عام 2026.

وبالنسبة لإجراءات الحدود الخارجية التي تنطبق في حال ألمانيا على الموانئ البحرية والمطارات الدولية فقط، فإن من الضروري التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتوفير أماكن الإقامة اللازمة. ومع ذلك، لم يتمكن متحدث باسم الوزارة من تقديم معلومات عن وجود اتفاقات محددة مع الولايات بهذا الخصوص.

وتنص مسودتا القانون اللتان تم إقرارهما اليوم، على أنه في الحالات التي تنوي فيها ألمانيا إيواء طالبي لجوء ولاجئين معترف بهم من دولة أوروبية أخرى، فإن برلين ستعمل على التأكد من خلال جلسات استماع شخصية من عدم إيواء أشخاص يشكلون تهديدًا أمنيًا.

وفي حال وجود تهديدات للأمن والنظام، فلن يتم تحديد مهلة لمغادرة البلاد، "بل سيتم طرد وإعادة هؤلاء الأشخاص بأسرع ما يمكن".

وقالت فيزر إن قرار مجلس الوزراء يمثل إشارة مهمة لأوروبا مفادها أن " ألمانيا ستنفذ القانون الجديد بسرعة وبشكل شامل"، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها على المستوى الأوروبي من أجل دعم التنفيذ السريع للإصلاح في جميع الدول الأعضاء.