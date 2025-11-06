الشرطة الوطنية في اليابان تعدل قواعدها للسماح للشرطيين باستخدام البنادق لقتل الدببة

عدلت الشرطة الوطنية في اليابان، اليوم الخميس، من قواعدها للسماح لأفراد الشرطة باستخدام البنادق لقتل الدببة، في رد فعل على الزيادة الأخيرة في هجمات الدببة على البشر، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وحتى الآن، تعتبر اللوائح الخاصة باستخدام بنادق الشرطة "مقيدة للغاية"، وتقتصر على حوادث الخطف أو غيرها من الحالات القصوى.

ومن المقرر أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في 13 نوفمبر الجاري، بحسب "كيودو".

وفي مقاطعتي إيواتي وأكيتا - اللتين شهدتا تسجيل أعلى عدد من حالات هجمات الدببة - ستقوم فرق العمل الشرطية المسؤولة عن استخدام الأسلحة النارية في المقاطعات الأخرى، بتدريبات مشتركة مع جمعيات الصيد المحلية وغيرها، للحصول على فهم أعمق لعادات الدببة ونقاط ضعفها.

وكانت وزارة الدفاع اليابانية، أرسلت أمس الأربعاء، قوات إلى مقاطعة أكيتا الواقعة شمالي البلاد، للمساعدة في احتواء تزايد هجمات الدببة التي أثارت الرعب بين السكان في المنطقة الجبلية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وظهرت الدببة، بالقرب من المدارس ومحطات القطار والمتاجر الكبرى، وحتى منتجع لينابيع المياه الساخنة، مع الإبلاغ عن هجماتها بشكل شبه يومي في أنحاء اليابان، ولاسيما في شمال البلاد.

ومنذ أبريل الماضي، أصيب أكثر من 100 شخص وقتل ما لا يقل عن 12 آخرين إثر هجمات الدببة في أنحاء اليابان، بحسب إحصاءات وزارة البيئة اليابانية حتى نهاية أكتوبر الماضي.