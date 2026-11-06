 ترامب يوقع إعلانا بعدم إجراء تغييرات مستقبلا بالمكتب البيضاوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يوقع إعلانا بعدم إجراء تغييرات مستقبلا بالمكتب البيضاوي


نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 4:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 4:00 ص

 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا قال إنه سوف يمنع إجراء تغييرات في المستقبل بالمكتب البيضاوي وقاعة مجلس الوزراء بعد أن أعاد تصميمهما.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سنجعل منهما نصبًا تذكاريًا وطنيًا، ولن يُسمح لأي شخص بلمسهما".

ويأتي توقيع ترامب على الإعلان بعد يومين من قيام الناخبين، غير الراضين عن سياساته الاقتصادية، بإقصاء عشرات الجمهوريين من مناصبهم، وتسليمهم السيطرة على الكونجرس للديمقراطيين.

وهو أيضًا اليوم الثالث على التوالي الذي يدلي فيه الرئيس، وهو قطب عقاري، بتصريحات تركز على مشاريعه المفضلة في واشنطن العاصمة، بما في ذلك قاعة الاحتفالات الضخمة في البيت الأبيض  والنافورة العاكسة الشهيرة أمام نصب لينكولن التذكاري.


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