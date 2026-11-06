أشرف قاسم: حسام حسن صاحب قرار مصيره مع المنتخب

تحدث أشرف قاسم، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عن الجدل المثار حول مستقبل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنعه من الظهور الإعلامي، معربًا عن اندهاشه من توقيت القرار، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا بشأن مصير الجهاز الفني للفراعنة.

وقال أشرف قاسم، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، المذاع عبر قناة «MBC مصر 2»، إنه فوجئ بقرار منع حسام حسن من الظهور الإعلامي، مشيرًا إلى أنه كان يفضل أن يصدر موقف مماثل من المدير الفني نفسه، وليس من أي طرف آخر.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الجهاز الفني لمنتخب مصر حظي بمساندة الجميع قبل كأس العالم وبعده، لكن الفترة التي أعقبت المونديال لم تشهد وضوحًا كافيًا بشأن الخطط المستقبلية وما يستهدف الجهاز الفني تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد قاسم ضرورة حسم اتحاد الكرة موقفه من الجهاز الفني، سواء باستمراره أو رحيله، مشددًا على أن المنتخب الوطني يحتاج إلى الوضوح والشفافية بعيدًا عن حالة الغموض المحيطة بمستقبله.

وتطرق إلى الأسماء المطروحة لخلافة حسام حسن حال رحيله، متسائلًا عن طبيعة مهمة المدرب الجديد، وما إذا كان سيتولى المسؤولية بصورة مؤقتة أم بشكل دائم، لافتًا إلى أن حسام البدري يعد الأقرب لتولي المهمة، بفضل خبراته السابقة مع المنتخب وقدرته على التعامل مع النجوم في الأندية والمنتخبات.

وعن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، أشاد أشرف قاسم بشخصيته القيادية داخل الملعب، لكنه استبعد قدرته على تولي المسؤولية الفنية للفريق.

وفيما يخص اختيارات قائمة المنتخب، شدد على ضرورة الالتزام بمعايير واضحة في اختيار اللاعبين، يأتي في مقدمتها المشاركة بانتظام مع الأندية وتقديم مستويات فنية مميزة، معتبرًا أن إمام عاشور لا يستوفي هذه المعايير في الوقت الحالي، ولا يستحق الانضمام إلى المنتخب خلال الفترة الحالية.

واختتم أشرف قاسم تصريحاته بالحديث عن مشروع إنشاء شركة لكرة القدم بنادي الزمالك، معلنًا تأييده للفكرة باعتبارها أحد الحلول المهمة لتوفير السيولة المالية للنادي، لكنه طالب بوضع ضوابط واضحة والتحلي بالشفافية من جانب مجلس الإدارة بشأن آليات العمل والعوائد المنتظرة من المشروع.

كما تحفظ على تحديد يوم الثلاثاء موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية للنادي، معتبرًا أنه توقيت غير مناسب، ومفضلًا إقامتها يوم الجمعة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأعضاء للحضور.