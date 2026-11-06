ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة ويشهد تداول 63 ألف طن من البضائع خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا، أوضح فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرته 8 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 32 سفينة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفًا و825 طنًا، شملت 7906 أطنان كلينكر، و7200 طن جبس معبأ، و5389 طن علف بنجر، و1700 طن سكر معبأ، و1630 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39 ألفًا و487 طنًا، تضمنت 9289 طن حديد، و17 ألفًا و850 طن ذرة، و4869 طن خردة، و6153 طن أبلاكاش، و82 طن سكر معبأ، و1244 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 221 حاوية مكافئة، بينما وصل عدد الحاويات الواردة إلى 288 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 2825 حاوية مكافئة.

وحسب البيان، وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص إلى 5045 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5910 شاحنات.

وفي سياق متصل، غادرت السفينة «GALLIPOLI SEAWAYS»، التابعة للخط الملاحي «RORO» الذي يربط بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، الميناء بعد تداول 2876 طنًا من البضائع، شملت خضراوات وفواكه ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات ومفاتيح ليد وموصلات.

وتضمنت البضائع المتداولة صادرات متجهة إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وسلوفينيا والمجر وسلوفاكيا وفرنسا والمغرب.