خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي تدفع مؤشر ستاندرد أند بورز500 لتسجيل أسوأ أداء له منذ أبريل 2025

شهدت بورصة وول ستريت للأسهم الأمريكية موجة بيع كثيفة للأسهم المرتبطة بإنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي صباح اليوم الخميس، مما بدد كل مكاسب السوق أمس، والتي كانت الأكبر منذ 3 شهور.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بأكثر من 4% مع تسرع الخسائر التي بدأت من بداية التعاملات، ليسجل أكبر خسارة يومية له منذ أصاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق بصدمة قوية خلال أبريل 2025 بقراره فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية.

كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1533 نقطة أي بنسبة 9ر2% قبل ساعة واحدة من نهاية يوم التداول. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5ر4%.

وتعرضت أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم بالضغوط نتيجة التراجع المستمر لأسهم الشركات التي استفادت من طفرة صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تراجع مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 3ر5%.