جلينكور العملاقة لتجارة السلع تخضع لتحقيقات الرشى في بريطانيا

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تخضع شركة جلينكور للتحقيق بتهم تقديم رشاوى من قبل السلطات البريطانية ما يفاقم المشاكل القانونية التي تهدد أكبر شركة لتجارة السلع في العالم.

وهوى سهم الشركة بنسبة كبيرة بلغت 6ر8 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.



ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، تضاف الخطوة من جانب مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إلى تحقيقات الفساد التي تواجه جلينكور في الولايات المتحدة والبرازيل والتي أفزعت المستثمرين وأحدثت هزة للشركة خلال العامين الماضيين.

وقال المكتب إنه يبحث في شبهات بالرشى من جانب الشركة وموظفيها ووكلائها وأشخاص مرتبطين بها.

وقال تيلور برودا المحلل لدى شركة "ىر بي سي كابيتال ماركتس" إن "ذلك له تأثير سلبي على وضع استثمارات جلينكور".

وقال إننا "نعتقد أن ذلك سوف يقوض بشكل واضح الثقة فيما لا تزال حالة استثمار معقدة للمستثمرين".