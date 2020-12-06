المزارعون الهنود يواصلون الاحتجاج بسبب قوانين التسويق

يعتزم عشرات الآلاف المحتجين من المزارعين الهنود مواصلة الإضراب عند مداخل العاصمة الهندية، وفقًا لقول قادتهم اليوم السبت، فيما انتهت المحادثات مع الحكومة بشأن قوانين الزراعة المثيرة للجدل إلى طريق مسدود.

وقال وزير الزراعة الاتحادي، ناريندرا سينج تومار، إنه من المقرر الآن عقد جولة جديدة من المحادثات يوم الأربعاء المقبل.

وأوقف المزارعون مركباتهم عند حدود دلهي لمدة 10 أيام، وبدأت المواجهة بعد أن رفضت الشرطة دخولهم، حتى يتمكنوا من تنظيم احتجاج في العاصمة ضد القوانين التي تم تمريرها في سبتمبر لتحرير التسويق وتخزين منتجات المزارع.

ويطالب المزارعون المحتجون بسحب القوانين الثلاثة، التي يقولون إنها سوف تؤثر على دخلهم وتفيد الشركات الكبيرة، ويلغي نظام الشراء الذي يضمن لهم حد أدنى من الأسعار لمنتجاتهم ويحميهم من تقلبات السوق.

وتقول الحكومة الاتحادية إن القوانين سوف تعزز من الانتاجية وتحرر المزارعين من نفوذ الوسطاء.

وعقدت الحكومة جولات من المحادثات مع قادة المزارعين وأغلبهم من ولاية البنجاب بشمال البلاد في محاولة للخروج من الأزمة .

وقال تومار بعد نحو خمس ساعات من المناقشات "أجرينا مناقشات جيدة للغاية اليوم وأردنا حلا واضحا لكن ذلك لم يكن ممكنا. سننظر في كل المطالب التي تقدموا بها وسنصل إلى حل".

وأضاف: "لقد أكدنا لهم أن الحد الأدنى من أسعار الدعم للمحاصيل سيبقى"، متابعًا "الحكومة عرضت تعديلات على القانون، لكننا نريد إلغاؤها وإذا تم سن قوانين جديدة، يجب أن تتم بالتشاور مع جمعيات المزارعين".