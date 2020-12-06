 مقتل 13 حوثيا وإصابة آخرين في محافظة صعدة اليمنية - بوابة الشروق
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مقتل 13 حوثيا وإصابة آخرين في محافظة صعدة اليمنية

الحوثيين - ارشيفية
الحوثيين - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 5:07 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 5:07 م
قُتل 13 عنصرًا من ميليشيات الحوثي وأُصيب آخرون، برصاص قوات الجيش اليمني شمال مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود، محمد الباهلي - في تصريح أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد -: "إن عناصر من الميليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى بعض مواقع الجيش بمديرية باقم، وتمكنت قوات الجيش من التصدي لها".

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن مقتل 13 عنصرًا حوثيًا وإصابة آخرين بجروح مختلفة، فيما لاذ البقية بالفرار تاركين أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.

وفي السياق، دمر طيران تحالف دعم الشرعية منصات صواريخ الحوثيين في صعدة.

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