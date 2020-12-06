رئيس تنزانيا الفائز بولاية ثانية يبقى على بيتيكو فى منصب وزير التعدين

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أعاد الرئيس التنزاني جون ماجوفولي تعيين دوتو بيتيكو وزيراً للتعدين في التشكيل الجديد للحكومة بعد إعادة ماجوفولى في أكتوبر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون كيجازى كبير الأمناء بقصر الرئاسة فى تنزانيا قوله اليوم السبت لهيئة الإذاعة التنزانية إن ميدارد كالماني احتفظ أيضا بمنصب وزير الطاقة في الدولة .

وذكرت بلومبرج أن ماجوفولي ، الذي فاز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات ، ترك العديد من المناصب الوزارية الرئيسية دون تغيير فى الحكومة الجديدة .

وفي الشهر الماضي ، أعاد ماجوفولى تعيين فيليب مبانجو في منصب وزير المالية وبالاماجامبا كابودي كوزير للخارجية.

وتعتبر تنزانيا هي رابع أكبر منتج للذهب في أفريقيا ، حيث تعمل العديد من شركات التعدين الكبرى هناك ومن بينها شركة باريك جولد، وتمتلك هذه الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا أيضًا ما يقدر بـ 5ر57 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي.