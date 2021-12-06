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رئيس جنوب إفريقيا يحث المواطنين على الحصول على لقاح كورونا دون تأخير

د ب ا
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 10:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 10:41 ص

حث رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا المواطنين على الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا بدون تأخير، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لمواجهة ارتفاع حالات الاصابة التي تحتاج الرعاية في المستشفيات بسبب متحور أوميكرون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رامافوسا القول إنه يعتزم عقد اجتماع مع المجلس الوطني لقيادة الوضع الوبائي قريبا لمراجعة وضع الجائحة في البلاد.

وأضاف "على الرغم من أننا لا نعلم بعد تأثير متحور أوميكرون على نسبة الحالات التي تحتاج رعاية المستشفيات، قمنا بإعداد المستشفيات لاستقبال مزيد من المرضى، ونعمل على التوصل لسبيل لتوفير الأدوية سريعا لعلاج مرضى كورونا".

 


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