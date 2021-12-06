 المالية: 1600 شركة مصدرة تقدمت للمرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المالية: 1600 شركة مصدرة تقدمت للمرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفوري

وزارة المالية
وزارة المالية
سارة حمزة وأميرة عاصي
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 10:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 10:47 ص

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إن عدد الشركات التي تقدمت في المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري للشركات المصدرة بلغ 1600 شركة.

وذكر أنه سيتم صرف مستحقات تلك الشركات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار كجوك إلى أن برنامج السداد الفوري لمساندة الشركات المصدرة من ميزاته تحمل 50% من تكاليف الشحن.

وأوضح أن البرنامج يسمح للشركات المصدرة بعمل مقاصة ما بين الشركات وكل التزاماتها للدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بعنوان كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي الذي عقد اليوم.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسيات المالية، أنه تم صرف 30 مليار جنيه خلال 20 شهرا كدعم للشركات المصدرة، لافتا إلى استهداف مساندة ودعم القطاع التصديري خلال المرحلة المقبلة.


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