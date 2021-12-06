خلال حفل موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، شارك عدد من مطربي المهرجانات في الحفل، وكان أبرزهم الثلاثي البارز عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، وأثناء إلقاء أغنية "بنت الجيران" استبدل عمر كمال، كلمة "أشرب خمور وحشيش" إلى "أشرب تمور وحليب"، ليعلل ذلك فيما بعد بأن السعودية أرض طاهرة ولا يصح فيها مثل هذه الألفاظ.

بهذا التصريح وضع عمر كمال، نفسه في وجه المدفع وهاجمه المصريون من نواب بمجلس الشعب ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، وكذلك مواطنين قائلين إن مصر أيضا بلد طاهر.

ولعل هذا الموقف يعيد للأذهان أزمة أغنية "أبو عيون جريئة" للفنان عبدالحليم حافظ، حين صرح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، بأن عبدالحليم غني هذه الأغنية أيضا عندما كان في زياراته للمملكة مدحا للرسول لكنه غير بعض الكلمات.

في السطور التالية نرصد القصة كاملة وكيف كان رد الإخوان على تصريح الدكتور علي جمعة وما حقيقة تغيير كلمات الأغنية.

تصريح علي جمعة

في عام 2014 صرح الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، خلال برنامجه على فضائية CBC أن العندليب غني في مدح النبي أغنية على نفس لحن أغنيته أبو "عيون جريئة"، ولكن بعد تغيير كلمات الأغنية، قائلاً إن عبدالحليم كان رجلا مؤمنا ويحب النبي كثيرا.

ردود الفعل

أثارت كلمات جمعة، ردود أفعال واسعة النطاق، حيث هاجمته عدة مواقع وصحف إخوانية واتهمته بالتحريف والإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام، كما شنت عدة صفحات تابعة للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا عليه، لمواقفه المعادية لهم واستغلت تصريحاته على أغنية العندليب للإساءة إليه أيضا.

روحوله المدينة

بعد الهجوم عليه، رد جمعة ببيان شديد اللهجة أكد فيه أن الإخوان استغلوا هذا المقطع لتشويه صورته ومن ثم تداولته المواقع الأخرى، من دون أن يتحروا الدقة حول ما قاله، وأرفق بالبيان فيديو للعندليب الأسمر، وهو يمتدح الرسول صلى الله عليه وسلم وبه مقطع صوتي يغني فيه كمديح للرسول، على ألحان أغنية "قولوله".

ويقول فيها: "روحوله روحوله روحوله.. روحوله المدينة.. روحوله وشاهدوا وباركوا وعاهدوا نبينا.. محمد نبينا".

متى غني العندليب أغنية أبو عيون جريئة؟

في 17 أبريل 1958 أقيم حفل كبير بنادي الضباط بالزمالك في القاهرة، احتفالا بقيام الجمهورية العربية المتحدة (اتحاد مصر وسوريا)، وفي الحفل قدم العندليب أغنية "أبو عيون جريئة" من كلمات مرسي جميل وألحان كمال الطويل لأول مرة، قبل العرض الأول لفيلم "شارع الحب" الذي كان يوم 13 أكتوبر 1958، بسينما ريتس بالقاهرة وراديو بالإسكندرية.