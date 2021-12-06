المعهد العالي للصحة الإيطالية يقترح جرعة لقاح رابعة ضد كورونا

اقترح رئيس المعهد الإيطالي العالي للصحة، فرانكو لوكاتيلي، جرعة لقاح رابعة ضد فيروس كورونا المستجد؛ في ظل عودة انتشار الفيروس وظهور متحورات خطيرة.

وقال لوكاتيلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، إن جرعة رابعة من اللقاحات ضد كورونا هو "احتمال ملموس"، داعيا لوضع هذا الاقتراح في الاعتبار.

وأوضح أن إيطاليا تقدم في الوقت الحالي جرعة ثالثة معززة في الوقت الذي تواجه البلاد موجة رابعة من الفيروس واكتشاف متحور جديد مثير للقلق وهو "أوميكرون"، مضيفا أن "7 ملايين شخص في إيطاليا تلقوا بالفعل جرعة معززة ضد فيروس كورونا".