 محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية المجانية للأطراف الصناعية بالمركز الشامل للتأهيل - بوابة الشروق
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محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية المجانية للأطراف الصناعية بالمركز الشامل للتأهيل

حمادة بعزق
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 6:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 6:43 م
تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الثلاثاء، القافلة الطبية المجانية للأطراف الصناعية بالمركز الشامل للتأهيل الاجتماعي بطريق السادات، والتي تستهدف 100 حالة، تحت مظلة مبادرة "الناس لبعضهم".

وسلم المحافظ، 10 كراسى متحركة للمرضى من الأطفال وكبار السن الذين يعانون من مرض الشلل الدماغي وضمور الأعصاب من مبادرة الناس لبعضهم حرصاً على تخفيف الأعباء عن هذه الفئة التي توليها الدولة رعاية خاصة تواكباً مع الاحتفال باليوم العالمي للمعاق.

ووجه المحافظ، بصرف أجهزة سماعات ونظارة طبية لإحدى الحالات التي تعاني من ضعف السمع والبصر، مع توفير كل المستلزمات اللازمة لتسهيل الحركة لها.

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