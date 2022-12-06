 نوفاك: مجلس الوزراء الروسي سيطلق آلية تحظر بيع النفط في إطار سقف سعري بحلول نهاية العام - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 4:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

نوفاك: مجلس الوزراء الروسي سيطلق آلية تحظر بيع النفط في إطار سقف سعري بحلول نهاية العام

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 3:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 3:32 م

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، للصحفيين، إن موسكو تعتزم وضع وإطلاق آلية تحظر على الشركات الروسية بيع النفط للدول في إطار سقف سعري بحلول نهاية عام 2022.

وقال نوفاك ردا على سؤال بشأن اتخاذ قرار يتعلق بهذا الأمر "نعم، أنا واثق من أن ذلك سيتم".

وأضاف نوفاك: "نناقش حاليا تحسين القرار مع الشركات"، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

ودخل الحظر على شحنات النفط الروسي البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، أمس الإثنين.

وعلاوة على ذلك، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي أيضا على وضع سقف سعري للنفط الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق البحر عند 60 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي. وأعلنت مجموعة السبع واستراليا قرارا مماثلا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك