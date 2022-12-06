نوفاك: مجلس الوزراء الروسي سيطلق آلية تحظر بيع النفط في إطار سقف سعري بحلول نهاية العام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، للصحفيين، إن موسكو تعتزم وضع وإطلاق آلية تحظر على الشركات الروسية بيع النفط للدول في إطار سقف سعري بحلول نهاية عام 2022.

وقال نوفاك ردا على سؤال بشأن اتخاذ قرار يتعلق بهذا الأمر "نعم، أنا واثق من أن ذلك سيتم".

وأضاف نوفاك: "نناقش حاليا تحسين القرار مع الشركات"، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

ودخل الحظر على شحنات النفط الروسي البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، أمس الإثنين.

وعلاوة على ذلك، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي أيضا على وضع سقف سعري للنفط الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق البحر عند 60 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي. وأعلنت مجموعة السبع واستراليا قرارا مماثلا.