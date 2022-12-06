تتواصل فعاليات مهرجان "أيام قرطاج المسرحية" في دورته الـ23 لليوم الثالث على التوالي، والذي بدأ بثلاثة عروض للسجناء ضمن قسم "مسرح الحرية"، هي: "خضرا" لسجن قبلي، و"بالسلامة" لسجن مسعدين سوسة، و"ترهويجة" لسجن الهوارب.

ومن المسابقة الرسمية، عرض كلا من: "أنتيجون" لعقباوي شيخ من الجزائر، و"إيزدان" لمهند علي حميد من العراق، ومن قسم "تجارب ومدارس"، عرض "القضية 52" لأنيس حمدي.

وضمن العروض العربية والإفريقية، عرض من فلسطين "لبؤات التاريخ" لنبيل عازر، إلى جانب عرضين تونسيين، هما: "كلونات" ليوسف مارس، و"مشاعر" لمحمد علي أحمد.

ومن قسم "مسرح العالم"، عرض كلا من: "قطع تام" لميريام سادوي وإيزابيل بوسور من بلجيكيا، و"إيفون" لزلتان بالاز من المجر.

وشهد اليوم الثالث، أيضا، انعقاد ندوتين، الأولى بعنوان: "نحو أفاق للأنتاج والتوزيع في البلدان العربية و الإفريقية"، والثانية بعنوان: "التدريب على النقد المسرحي السينوغرافي"، وثلاث ورش، هم: ورشة "تحولات الممثل في الفضاء المسرحي"، وورشة "روح الكاتب بثقافة الممثل وهواء السينوغرافيا عبر فكر المخرج الأكاديمي"، وورشة "مسرح المنتدى".

كما أقيمت احتفالية خاصة تلاها عرض موسيقي لدولة السنغال باعتبارها ضيف شرف هذه الدورة، بحضور السيدة راماتولاي بافي سفيرة السنغال في تونس، والسيد لسعد سعيد رئيس ديوان وزارة الشؤون الثقافية، والسيدة نصاف بن حفصية مديرة مهرجان أيام قرطاج المسرحية.



