التعاون الإسلامي تبحث الأضرار الناجمة عن بناء جدار العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بحث الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي، السفير سمير بكر، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة بجدة، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، السفير لينود فرولوف، الأضرار الناجمة على بناء جدار العزل في الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتوثيق شكاوى المتضررين الفلسطينيين من بناء الجدار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن السفير بكر، تأكيده أهمية دور مكتب الأمم المتحدة في تسجيل حقوق الفلسطينيين المتضررين، فيما اتفق الطرفان على أهمية التنسيق والتواصل ما بين منظمة التعاون والمكتب الأممي لحين استكمال عمله ورفع تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة.