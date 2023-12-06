 دفعة صاروخية كبيرة تنطلق من غزة صوب بئر السبع والنقب الغربي - بوابة الشروق
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دفعة صاروخية كبيرة تنطلق من غزة صوب بئر السبع والنقب الغربي

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 4:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 4:28 م

أطلقت عصر اليوم الأربعاء، دفعة صاروخية كبيرة على مدينة بئر السبع والنقب الغربي من قطاع غزة.

جاء ذلك في وقت أعلنت فيه كتائب القسام الجناح العسكري لكتائب القسام، قصف بئر السبع برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

تزامنا مع هذا، أطلق ١٦ صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قرب مستوطنة متات في الجليل الغربي.

وتحدثت تقارير إعلامية، عن أن صفارات الإنذار دوت في متات مستوطنة متات.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا.


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