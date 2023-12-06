قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يحمل من وراء ترشحه للانتخابات الرئاسية؛ رسالة من أجل التغيير الوطني الديمقراطي، مشيرا إلى انتمائه إلى صفوف المعارضة على مدار تاريخه السياسي.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إلى مشاركته في انتفاضة يناير 1977 م التي أفضت إلى وقف قرارات الرئيس الراحل السادات الخاصة بغلاء الأسعار.

وتابع: «أتشرف أنني رئيس الحزب الذي رفضه نواب السبع الموازنة العامة التي لم تلتزم بنصوص الدستور، بشأن النسبة المخصصة للإنفاق على التعليم والصحة، ولم أوافق على سياسات الدولة على مدار السنوات الـ 10 الأخيرة».

وأضاف أن البرنامج الانتخابي يطرح مجموعة من السياسات الاقتصادية القادرة على تغيير المسار الاقتصادي، وحل الأزمة الاقتصادية، وعلي رأسها تخارج الأجهزة والمؤسسات الحكومة من الاقتصاد عبر قصر ملكيتها على مجالات ثلاثة كالمشروعات ذات الصلة بالأمن القومي، ومشروعات خدمات المواطنين كالتعليم والصحة، والمشروعات المحفزة للقطاع الخاص كالحديد والصلب.

وأوضح أن قصر ملكية الدولية على القطاعات السابقة؛ من شأنه أن يعيد الروح التنافسية في الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل إحجام العديد من المستثمرين عن المشروعات والأنشطة التي تتنافس بها الدولة، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية السابقة تمنح بدورها مصر القدرة على التفاوض مع صندوق النقد؛ بشأن إعادة جدولة الديون، موضحا أن البرنامج يستهدف إعادة الجدولة الزمنية لبعض المشروعات في حدود الاتفاقيات الموقعة على غرار مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل، فضلا كذلك عن إرجاء بعض المشروعات؛ لعدم جدواها حاليا بالنسبة للمواطن.