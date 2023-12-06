وزير الخارجية القطري يؤكد استمرار جهود الوساطة لعودة التهدئة في غزة

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تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، جرى خلال الاتصال، استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار.

وأكد الوزير القطري، خلال الاتصال، ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل مستدام؛ لضمان استمرار دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة لقوافل الإغاثة حتى وصولها إلى شمال القطاع.

‏‎وجدد دعم دولة قطر لجهود الأمم المتحدة، والدور الفعال لأمينها العام في حشد الجهود الدولية الهادفة لخفض التصعيد.

وأكد استمرار جهود دولة قطر بالتنسيق مع المنظمة الأممية وشركائها في الوساطة من أجل العودة إلى التهدئة؛ وصولا إلى الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة.