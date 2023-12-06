ماليزيا تسعى لاجتذاب عدد سائحين أعلى من مستوى ما قبل كورونا خلال عام 2024

تسعى ماليزيا لاجتذاب عدد سائحين يتجاوز مستوى ما قبل جائحة كورونا العام المقبل، وذلك في ظل تحسن قطاع السفر وارتفاع احتمالية استقبال زائرين من الصين والهند.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موسى يوسف نائب المدير العام لقطاع تعزيز السياحة القول في منتدى في كوالالمبور إن عدد السائحين خلال عام 2024" سيكون أعلى " مقارنة بالعدد الذي تم تسجيله خلال عام 2019 وبلغ 1ر26 مليون سائح أجنبي.

وكانت ماليزيا قد أعلنت مؤخرا عن السماح للزائرين من الصين والهند بدخول البلاد بدون تأشيرة لمدة 30 يوما ابتداء من الشهر الجاري، وذلك في إطار سعيها لتعزيز إيرادات السياحة.

ويشار إلى أن قطاع السياحة ساهم بنسبة 14% في إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال عام 2022، وفقا للبنك المركزي الماليزي.