ترامب يستعد لتلقي جائزة بطل العام في حدث فوكس نيشن

سيقوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي كان يقيم في منتجع مارالاجو في الأسابيع الأخيرة، بظهور نادر خارج منتجعه في فلوريدا لتسلم جائزة "بطل العام" في حفل جوائز "باتريوت" الذي تنظمه فوكس نيشن مساء الخميس.



وسيسافر ترامب، الذي أعلن عن بعض اختياراته للمناصب في إدارته، إلى جزيرة لونج في نيويورك لحضور حفل الجوائز السنوي الذي تنظمه منصة فوكس نيشن للبث المباشر. وسيستضيف الحفل مقدم البرنامج شون هانيتي، وهو صديق لترامب تولى تقديم الحفل بعد أن رشح الرئيس المنتخب بيت هيجسيتث، الذي كان مقدم الحفل الأصلي، ليكون وزيرا للدفاع.



وتكرم جوائز "باتريوت" السنوية "أعظم الأبطال الأمريكيين، بما في ذلك قدامى المحاربين العسكريين، والمسعفين، وغيرهم من الأبطال اليوميين الملهمين"، وفقا لما ذكرته شبكة فوكس.



يشار إلى أن الغرض من الجوائز هو تكريم "أبطال الظل" الذين لا يحصلون على التقدير الذي يستحقونه، كما قال هانيتي عند بدء الحفل، مع وجود فئات مثل "جائزة فوكس نيشن لقدامي المحاربين" و"جائزة فوكس نيشن لمحارب الثقافة".

وكتب ترامب على موقعه في "تروث سوشال" في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يتطلع "بشدة" لتسلم جائزة بطل العام، وهو شرف وصفه بـ "الرائع جداً!".

تعد هذه الجائزة تتويجا لإعادة احتضان فوكس للرئيس المنتخب، الذي كان له علاقة متقلبة مع الشبكة في السنوات الأخيرة.