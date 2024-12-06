قائدا الجيش الأمريكي واللبناني يبحثان تقدم اتفاق وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم رئاسة هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جيرال دورسي، إن رئيس الهيئة، تشارلز كيو براون، بحث مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون آخر التطورات بشأن اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح دورسي، أن المسئولين "ناقشا التقدم الحالي لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وكذلك سبل مساعدة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الجيش اللبناني والحلفاء لتعزيز السلام والأمن الأوسع في المنطقة.

ويأتي ذلك فيما ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، 7 خروقات لوقف إطلاق النار مع حزب الله، وبذلك يرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 8 أيام إلى 136.

ووفق أخبار متفرقة نشرتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تركزت الخروقات بمناطق النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وحاصبيا، وقضاء صور.

وتنوعت الخروقات الإسرائيلية بين قصف بالمدفعية، وهجوم بطائرة بدون طيار، وقطع طريق بسواتر ترابية، وتفجير منازل، وتحليق مسيرات، وإطلاق قنبلتين صوتيتين.