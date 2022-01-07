أدانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، احتجاز جماعة الحوثي لسفينة شحن إماراتية، داعية إلى الإفراج الفوري عن السفينة وأفراد طاقمها.

وقالت الخارجية الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إن احتجاز جماعة الحوثي لسفينة الشحن الإماراتية يمثل تهديدا خطيرا لسلامة الملاحة البحرية للسفن.. مؤكدة معارضتها أي عمل يضر بحرية الملاحة البحرية والأمن البحري والتجارة الحرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقامت جماعة الحوثي المدعومة من إيران يوم 2 يناير الجاري باحتجاز سفينة الشحن الإماراتية أثناء إبحارها قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، وهي نقطة استراتيجية رئيسية في اليمن.