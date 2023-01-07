القائمة الكاملة لترشيحات جوائز بافتا 2023

كشفت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون " بافتا " عن القائمة الطويلة في جميع الفئات لجوائزها السينمائية لعام 2023.

ومن المقرر الإعلان عن قوائم الترشيحات النهائية في 19 فبراير، وشملت القائمة الآتي:

أفضل فيلم

بعد الشمس

كل شيء هادئ على الجبهة الغربية

جنيات أنشيرين

الفيس

كل شيء في كل مكان دفعة واحدة

فابلمانز

معيشة

قطران

توب غان: المنشق

مثلث الحزن

وفى فئة أفضل فيلم بريطاني:

بعد الشمس

جنيات أنشيرين

جينز أزرق

توب جان : المنشق

مثلث الحزن

فيلم بريطاني رائع

بريان وتشارلز

إميلي

إمبراطورية النور

حظاً سعيداً لك يا ليو جراندي

عاشق السيدة تشاتيرلي

معيشة

الملك المفقود

السيدة هاريس تذهب إلى باريس

ماتيلدا الموسيقية لرولد دال

انظر كيف يجرون

السباحون

العجائب

ظهور رائع لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني

بعد الشمس

جينز أزرق

دونا

داء كهربائي

إميلي

حظاً سعيداً لك يا

أفضل فيلم وثائقي:

كل ما يتنفس

كل الجمال وسفك الدماء

مجموعة من الهواة

نار الحب

شبح ريتشارد هاريس

هللويا: ليونارد كوهين ، رحلة ، أغنية

لويس أرمسترونج بلاك أند بلوز

ماكنرو

موناج أحلام اليقظة

نافالني

فيلم متحرك

• موريس المذهل

• الأشرار

• غييرمو ديل تورو بينوكيو

• السنة الضوئية

• مارسيل القشرة بارتداء الأحذية

• التوابع: صعود Gru

• Puss in Boots: آخر أمنية

• تحول إلى اللون الأحمر

افضل مخرج

بعد الشمس

كل شيء هادئ على الجبهة الغربية

جنيات أنشيرين

الصدار

قرار المغادرة

الفيس

كل شيء في كل مكان دفعة واحدة

نار الحب

الفتاة الهادئة

القديس عمر

قالت

قطران

حتى

توب غان: المنشق

المرأة الملك

المرأة تتحدث

أفضل ممثلة

نعومي آكي في "أريد أن أرقص مع شخص ما "

آنا دي أرماس فى " الشقراء "

كيت بلانشيت في "تار"

جيسيكا شاستين في "الممرضة الصالحة"

فيولا ديفيس في "المرأة الملكة "

دانييل ديدويلر في "حتى

ليزلي مانفيل ترتدي السيدة هاريس تذهب إلى باريس"

إيما طومسون في فيلم "حظا سعيدا لك

ليو جراندي"

ميشيل ويليامز في فيلم " فابيلمانز "

أفضل ممثل

أوستن بتلر في "الفيس"

توم كروز في "توب جان: مافريك"

هاريس ديكنسون في "مثلث الحزن"

بريندان فريزر في "الحوت"

كولين فاريل في جنيات انشرين

دانيال كالويا في "كل شئى هادئ على الجهة الغربية "

داريل ماكورماك في فيلم "حظ سعيد لك ليو جراندي"

بول ميسكال في "بعد الشمس "

بيل نيجي في "المعيشة"

أفضل ممثلة مساعدة

أنجيلا باسيت في فيلم "بلاك بانتر واكاندا للأبد "

هونج تشاو في "الحوت"

كيري كوندون في فيلم" جنيات انشرين "

جيمي لي كورتيس في "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة"

دوللي دي ليون في "مثلث الحزن"

لاشانا لينش في فيلم المرأة الملكة

جانيل موناي في "زجاج البصل: لغز يطرد السكاكين"

كاري موليجان في "قالت"

إيما طومسون في فيلم "ماتيلدا الموسيقية لرولد دال"

ايمي لو وود في " المعيشة"

أفضل ممثل مساعد

بريندان جليسون في "جنيات أنشرين"

توم هانكس في "الفيس"

وودي هارلسون في "مثلث الحزن"

باري كيوجان في جنيات انشرين

براد بيت في" بابل"

كى هوى كوان في "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة"

إيدي ريدماين في الممرضة الصالحة

ألبريشت شوش في فيلم "كل شئ هادى على الجهة الغربية "

ميشيل وارد في "إمبراطورية النور"

بن وشو في " النساء تتحدث"

ميشيل يوه في "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة"

أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية

كل شيء هادئ على الجبهة الغربية

الأرجنتين ، 1985

باردو ، السجل الكاذب لحفنة من الحقائق

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كورسج

قرار المغادرة

EO

العنكبوت المقدس

الفتاة الهادئة