حماس: تهجير الفلسطينيين من غزة أوهام إسرائيلية لن تتحقق

قال أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، إن قطاع غزة لن يكون إلا فلسطينيا خالصا، وأن الشعب الفلسطيني هو من يقرر حاضره ومستقبله، مؤكدا أن القطاع لن يكون إلا جزءا أصيلا من دولة فلسطين المستقلة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.

وأضاف حمدان، في مؤتمر صحفي من العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الأحد، أن حديث قادة الاحتلال الإسرائيلي المتكرر عن ما أسموه الهجرة الطوعية لسكان غزة، ما هو إلا تعبير عن أوهام وأحلام لن تتحقق، "وسيهاجر هؤلاء المستوطنون الغرباء عن أرضنا، مرة أخرى وللأبد، إلى أوطانهم التي جاؤوا منها".

وتابع حديثه: نخص المدعو سموتريش (وزير المالية) تحديدا، هذا المستوطن النازي، صاحب هذه الفكرة ومروجها، بأنه سيعود قريبا إلى أرض أجداده في أوكرانيا.

وثمن القيادي في حماس، مواقف جنوب إفريقيا، في التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضها للعدوان الإسرائيلي، وآخر هذه المواقف رفعها دعوى قضائية ضد "الكيان الصهيوني" أمام محكمة العدل الدولية، حول جرائم الاحتلال ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.

ودعا حمدان، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، إلى دعم وتأييد موقف جنوب أفريقيا، والبناء عليه، لمزيد من رفع دعاوى في المحاكم الدولية، "تقاضي هذا الكيان الفاشي على جرائمه بحق شعبنا".