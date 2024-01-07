تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، للمباراة الودية التي ستجمع منتخبي مصر وتنزانيا، مساء اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في أمم إفريقيا 2023.

ويستضيف منتخبنا الوطني نظيره التنزاني على ستاد القاهرة، في السادسة من مساء اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا 2023.

وجاء تشكيل المنتخب لمواجهة اليوم كما يلي:

محمد صبحي في حراسة المرمى

الدفاع: عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: محمد صلاح - محمود تريزيجيه - مصطفي محمد