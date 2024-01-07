كتائب القسام تعلن تفجير نفقين في جنود الاحتلال واستهداف دبابتين ميركافا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في استهداف عدد من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية، وتفجير نفقين وحقل ألغام.

وكتبت عبر قناتها الرسمية عبر تطبيق «تليجرام»، مساء الأحد، أن عناصرها تمكنوا من إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، بعد استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا» وجرافة عسكرية بقذائف «الياسين 105».

ولفتت إلى أن «عناصرها تمكنوا من إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، بعد تفجير نفقين في جنود الاحتلال وحقل ألغام في قوة راجلة مكونة من 7 جنود».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 22835 شهيدا، 58416 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 113 شهيدا و250 جريحا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.