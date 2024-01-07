عزة مصطفى تعزي وائل الدحدوح في استشهاد ابنه: أنت أيوب العصر

نعت الإعلامية عزة مصطفى، الصحفي حمزة الدحدوح، نجل مراسل «الجزيرة» وائل الدحدوح، الذي استشهد اليوم الأحد؛ نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة كان يستقلها خلال تغطيته الصحفية.

وقالت خلال تقديمها لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إنها عجزت عن إيجاد الكلمات المناسبة لمواساة الصحفي وائل الدحدوح، في وفاة ابنه الأكبر.

ونوهت أن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد قتل عدد كبير من أفراد عائلة «الدحدوح» التي مُحيت من السجلات المدنية بسبب القصف والعدوان المتواصل على غزة، منذ ما يزيد عن 3 أشهر.

ووصفت وائل الدحدوح بأنه «أيوب العصر»، مضيفة: «مش عارفة أقول لك إيه، ربنا يربط على قلبك على مين ولا مين ولا مين! العدو الصهيوني حرمك من كلمة بابا والضحكة والأمل، لكن أنت أيوب العصر وشخص محدش يعرف يقول لك حاجة يطبطب عليك بيها خالص».

وأشارت إلى المنشور الذي كتبه الأديب عمر طاهر، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال فيه إن «وائل الدحدوح يخوض اختبارات الأولياء والأكابر بثبات وكرامة».

واستعرضت التدوينة التي كتبتها الفنانة شريهان، ووصفت فيها «الدحدوح» بأنه «الصابر المستحب»، مختتمة: «الإبادة للشعب الفلسطيني مازالت مستمرة من العدو الصهيوني، ومش قادرين نقول غير ربنا معاك».

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استشهاد الصحفي حمزة وائل الدحدوح والصحفي مصطفى ثريا؛ نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة كانوا يستقلونها خلال تغطيتهم الصحفية.

ولفت المكتب الإعلامي إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109 صحفيين، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية اغتيال الزميلين الصحفيَين حمزة الدحدوح نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، وإصابة الصحفي حازم رجب إصابة بالغة في قصف إسرائيلي شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي بيان لها، قالت شبكة الجزيرة إن اغتيال الزميلين مصطفى وحمزة اللذين كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع، يؤكد من جديد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية الفورية واللازمة بحق قوات الاحتلال لضمان عدم الإفلات من العقاب.