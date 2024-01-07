 مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في شمال غرب باكستان - بوابة الشروق
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مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في شمال غرب باكستان

د ب أ
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 11:47 ص

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم، بينهم اثنان من أفراد القوات الأمنية، وأصيب 3 آخرون إثر إطلاق نار على حافلة ركاب وسيارة في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن رئيس شرطة المنطقة محمد عمران قال إن مسلحين فتحوا النيران على الحافلة وسيارة في منطقة سادا، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وأضاف عمران، أن القتلى هما اثنان من أفراد القوات الأمنية وسائق وسيدة، مضيفا أن الشرطة بدأت عملية مطاردة لإلقاء القبض على المهاجمين، في حين  تم تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة.

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