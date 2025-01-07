علق المتحدث باسم حركة فتح ماهر نمورة، على نشر حكومة إسرائيل عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، خرائط أطلقت عليها مسمى «إسرائيل التاريخية»، والتي تظهر ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا.

وقال في مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، إن «القيادة الفلسطينية ترفض هذه مخططات إسرائيل؛ التي تطمع بالتوسع باحتلال المزيد من أراضي الفلسطينيين والعرب وطردهم منها».

ولفت إلى جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوقف الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرًا، من خلال الاتصالات مع رؤساء الدول العربية والعالمية للضغط على إسرائيل، والزيارات للأمم المتحدة، مشددًا على أهمية الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لوقف الحرب.

وأشاد بدور مصر في مساندة القضية الفلسطينية وإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال رفض تهجير الفلسطيينين من غزة، وعدم السماح لإسرائيل ببناء مستوطنات داخل القطاع