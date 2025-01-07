﻿وزير خارجية سوريا: سنتريث في عقد المؤتمر الوطني

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، إن سوريا ستتريث في تنظيم المؤتمر الوطني، حتى يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة تستوعب التمثيل الشامل لسوريا من كل الشرائح والمحافظات.

ونقل المتحدث باسم الإدارة السورية الجديدة، عن الشيباني قوله: نحن ننظر إلى التنوع في سوريا على أنه مصدر قوة لبناء دولة موحدة، وليس على أنه مشكلة، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال الشيباني، إن دمشق تتعهد بألا يشكل تهريب المخدرات تهديداً للأردن مجدداً في ظل الإدارة الجديدة.

وجاء تصريح الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك في عمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.