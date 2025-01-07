 ﻿وزير خارجية سوريا: سنتريث في عقد المؤتمر الوطني - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يناير 2025 7:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

﻿وزير خارجية سوريا: سنتريث في عقد المؤتمر الوطني

وكالات
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 6:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 6:51 م

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، إن سوريا ستتريث في تنظيم المؤتمر الوطني، حتى يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة تستوعب التمثيل الشامل لسوريا من كل الشرائح والمحافظات.

ونقل المتحدث باسم الإدارة السورية الجديدة، عن الشيباني قوله: نحن ننظر إلى التنوع في سوريا على أنه مصدر قوة لبناء دولة موحدة، وليس على أنه مشكلة، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال الشيباني، إن دمشق تتعهد بألا يشكل تهريب المخدرات تهديداً للأردن مجدداً في ظل الإدارة الجديدة.

وجاء تصريح الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك في عمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك