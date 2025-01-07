عطية الله يغادر مباراة الأهلي وسموحة بسبب إصابة دموية

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تعرض يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي لإصابة عنيفة خلال مباراة سموحة، اليوم الثلاثاء، المؤجلة من الجولة الخامسة ببطولة الدوري.

بعد مرور نصف ساعة من اللقاء الذي يقام على ستاد القاهرة أوقف حكم الساحة نادر قمر الدولة المباراة بعد سقوط عطية الله على الأرض، وهو ينزف بشدة من وجهه بعد اصطدام عنيف بعد أبو بكر ليادي لاعب سموحة.

وتدخل الجهاز الطبي للأهلي لإسعاف اللاعب المغربي الدولي الذي لم يقدر على استكمال اللقاء.

وبعد ثلاث دقائق اضطر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاستبدال يحيى عطية الله، ليشارك مكانه كريم الدبيس في الدقيقة 33 والنتيجة تشير للتعادل السلبي.