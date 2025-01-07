حزب العدل ناعياً الفريق جلال الهريدي: قدم مسيرة حافلة بالعطاء ونموذجاً للوطنية المخلصة

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تقدم رئيس وأعضاء حزب العدل بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، ومؤسس سلاح الصاعقة بالقوات المسلحة وإلى أعضاء حزب حماة الوطن وكافة محبيه.

وأكد الحزب، في بيان له اليوم ، لقد كان الفقيد نموذجا للوطنية المخلصة، وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة مصر.

وجه الحزب ، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته ورفاقه الصبر والسلوان.

وتوفي مساء اليوم، الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، عن عمر يناهز 96 عام.