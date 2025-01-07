قال الإعلامي أسامة كمال، إنَّ مصر ملتزمة بدعم أشقائها في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف خلال برنامجه «مساء dmc»، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن مصر لم تبع ولم تقبض ثمنًا، لكنها دفعت التزامًا منها بدعم الدول العربية التي تواجه أزمات.

وأشار كمال، إلى أن مصر لا تسير في فلك أحد، كما أنها أدانت تسليح إسرائيل في ظل الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولفت إلى أن إسرائيل تواصل جرائمها غزة وكأن شيئًا لم يتغير منذ بداية الحرب، مشيرًا لما أعلنته وكالة الأونروا إنه من غير المعقول أن هناك من يلقَ حتفه في القرن الـ21 لعدم تمكنه من الحصول على بطانية أو حذاء.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تواصل العمل بشتى الطرق على إرضاء إسرائيل وكأنها أصبحت ولاية أمريكية أو حتى عاصمة لها.