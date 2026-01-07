ترامب يرغب في حظر توزيع أرباح شركات الأسلحة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يرغب في منع شركات الدفاع وتصنيع الأسلحة الأمريكية من توزيع أرباح الأسهم وإعادة شراء الأسهم حتى إشعار آخر، قائلا إن مثل هذه الممارسات تقوض الاستثمار في القدرة الإنتاجية.

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء: "تصدر شركات المقاولات الدفاعية حاليا دفعات أرباح ضخمة لمساهميهم وتقوم بعمليات إعادة شراء ضخمة للأسهم، وذلك على حساب الاستثمار في المصانع والمعدات وما يترتب على ذلك من أضرار".

وأضاف: "لن يتم السماح بهذا الوضع بعد ذلك ولن يتم قبوله".

وبموجب اقتراح ترامب، سيتم أيضا منع المديرين التنفيذيين في شركات الدفاع من كسب أكثر من 5 ملايين دولار سنويا.

ولم يتضح بعد كيف يعتزم ترامب فرض هذا الحظر أو ما إذا كان يتمتع بالسلطة القانونية لتنفيذه.