ميرور: تألق صلاح في أمم إفريقيا بشرى سارة لجماهير ليفربول

سلّطت صحيفة «ميرور» البريطانية الضوء على التألق اللافت لمحمد صلاح مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، معتبرة أن المستويات التي يقدمها النجم المصري تمثل أخبارًا إيجابية لجماهير ليفربول، رغم تأخر عودته إلى صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

وواصل صلاح قيادة «الفراعنة» نحو الدور ربع النهائي، بعدما لعب دورًا حاسمًا في عبور منتخب مصر من دور الـ16 على حساب بنين، ففي مباراة امتدت إلى اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي، عانى المنتخب المصري من ضغط كبير رغم تقدمه بهدف وحيد، قبل أن تصل كرة مشتتة إلى صلاح المنطلق في نصف ملعب المنافس.

وتقدّم حارس بنين ثم تراجع، لكن قراره جاء متأخرًا، ليطلق صلاح تسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج القدم من مسافة بعيدة، استقرت في الشباك مؤكدة تأهل مصر.

ووصفت «ميرور» ابتسامة صلاح بعد الهدف بأنها لقطة معبّرة عن استعادة اللاعب لبريقه وثقته، ليس فقط بالنسبة للجماهير المصرية، بل أيضًا لأنصار ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة صلاح مع منتخب بلاده جاءت في توقيت مثالي، حيث بدا اللاعب متحررًا من ضغوط كرة القدم مع الأندية، وركز في تصريحاته عقب اللقاء على فخره بتمثيل مصر، مبتعدًا عن أي حديث يتعلق بمستقبله مع ليفربول.

ورغم أن منتخب مصر لا يُعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب القاري، فإن حلم النجاح مع المنتخب ظل يرافق صلاح منذ أول ظهور دولي له قبل أكثر من 14 عامًا، في ظل ما يتمتع به من روح وطنية عالية وشعوره بالمسؤولية تجاه دوره كقدوة للشباب.

ويعني استمرار مشوار مصر في البطولة، مع خوض مواجهة ربع النهائي، غياب صلاح عن مباراة ليفربول المرتقبة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى غيابه عن مواجهة بارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليصل إجمالي المباريات التي سيغيب عنها إلى ست مواجهات على الأقل.

وأكدت «ميرور» أنه لا توجد مؤشرات على عدم عودة صلاح إلى المشاركة مع ليفربول، خاصة في ظل حاجة المدرب آرني سلوت لكل الخيارات الهجومية المتاحة، في وقت يعاني فيه الفريق من غيابات مؤثرة ومشكلات بدنية لدى بعض اللاعبين.

ورغم أن ليفربول حقق نتائج مقبولة في غياب نجمه، بالفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما بالدوري، فإن الفريق افتقد بوضوح خطورة صلاح الهجومية، لا سيما أن اللاعب لم يكن في أفضل حالاته خلال النصف الأول من الموسم، مكتفيًا بتسجيل خمسة أهداف وصناعة أربع تمريرات حاسمة في 20 مباراة.

لكن الصورة اختلفت في كأس أمم إفريقيا، حيث سجل صلاح ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات، وعلى مسرح دولي يعشقه.

وترى الصحيفة أن النجم المصري يبدو في طريقه لاستعادة مستواه المعهود، وهو ما يمثل خبرًا سعيدًا للمصريين… وبشرى سارة لجماهير ليفربول أيضًا.