سفير مصر بأثيوبيا: القيادة السياسية تمارس الصبر الاستراتيجي في أزمة سد النهضة

قال السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر بأثيوبيا ومندوب مصر الدائم بالاتحاد الأفريقي، إن مقابلتين هامتين عقدتا خلال الأسبوع الماضي بالقاهرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأولى لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، والأخرى لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى القاهرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس السبت، أن الرئيس السيسي ركز خلال إلقاء كلمته بالقمة الأفريقية في الدورة الـ 34 للاتحاد الأفريقي على الجهد المبذول لمواجهة تحدي أزمة فيروس كورونا والمساعدات التي قدمتها مصر لأكثر من دولة.
وأشار إلى تطرق السيسي خلال كلمته بالقمة إلى عدالة توزيع لقاحات كورونا، لافتًا إلى "ممارسة القيادة السياسية لنوع من الصبر الاستراتيجي في التعامل مع أزمة سد النهضة".
ولفت النظر إلى تأكيد الرئيس السيسي على بذل مصر لكل الجهود التي تتطلع إلى نجاحها وكذلك على الأسس المصرية الواضحة في هذا الملف، معربًا عن أمله في حل الأزمة خلال ترأس دولة الكونغو للدورة المقبلة من الاتحاد الافريقي.
وانطلقت أمس، أعمال قمة الاتحاد الأفريقى في دورتها الـ 34 عبر الفيديو كونفرانس، وذلك في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بمشاركة محدودة بسبب الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.