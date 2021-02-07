سفير مصر بأثيوبيا: القيادة السياسية تمارس الصبر الاستراتيجي في أزمة سد النهضة

قال السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر بأثيوبيا ومندوب مصر الدائم بالاتحاد الأفريقي، إن مقابلتين هامتين عقدتا خلال الأسبوع الماضي بالقاهرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأولى لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، والأخرى لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس السبت، أن الرئيس السيسي ركز خلال إلقاء كلمته بالقمة الأفريقية في الدورة الـ 34 للاتحاد الأفريقي على الجهد المبذول لمواجهة تحدي أزمة فيروس كورونا والمساعدات التي قدمتها مصر لأكثر من دولة.

وأشار إلى تطرق السيسي خلال كلمته بالقمة إلى عدالة توزيع لقاحات كورونا، لافتًا إلى "ممارسة القيادة السياسية لنوع من الصبر الاستراتيجي في التعامل مع أزمة سد النهضة".

ولفت النظر إلى تأكيد الرئيس السيسي على بذل مصر لكل الجهود التي تتطلع إلى نجاحها وكذلك على الأسس المصرية الواضحة في هذا الملف، معربًا عن أمله في حل الأزمة خلال ترأس دولة الكونغو للدورة المقبلة من الاتحاد الافريقي.

وانطلقت أمس، أعمال قمة الاتحاد الأفريقى في دورتها الـ 34 عبر الفيديو كونفرانس، وذلك في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بمشاركة محدودة بسبب الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.

