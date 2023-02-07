 مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية لسوريا وتركيا - بوابة الشروق
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مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية لسوريا وتركيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 7:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 7:32 م

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، مؤكداً تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة.

ومن جانبه، قدم الرئيس التركي الشُكر للسيد الرئيس على هذه المشاعر الطيبة، مشيرا إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين.


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