منظمة إنسانية: تونس ومالطا ترفضان استقبال 105 مهاجرين عالقين في البحر

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قالت منظمة "واتش ذو ماد" غير الحكومية، إن تونس ومالطا ترفضان استقبال 105 مهاجرين عالقين في البحر المتوسط.

وأضافت المنظمة، عبر خدمة "هاتف الإنذار" على حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء، أن المهاجرين في حالة ذعر وهم في محنة ويواجهون خطر الغرق.

وأشارت إلى أن تونس ومالطا ترفضان تحمل المسئولية.

ولم تتوفر معطيات دقيقة حول مكان تواجد القارب على وجه الدقة ومن أي سواحل انطلق.

وفي الغالب يخاطر المهاجرون بحياتهم انطلاقا من سواحل تونس وليبيا للوصول إلى السواحل الايطالية.

وأبلغت المنظمة، خلال اليومين الماضيين عبر "هاتف الإنذار"، عن قاربين يقلان 244 مهاجرا من بينهم نساء وأطفال تائهين في البحر، أمكن إنقاذهم من قبل سفن لمنظمات غير حكومية وإنزالهم بموانئ إيطالية، وفق ما ذكرت وكالة "آكي" الايطالية للأنباء.

وأطلقت المنظمة خدمة "هاتف الإنذار" بالتنسيق مع شبكات ونشطاء، منذ عام 2014 لمساعدة المهاجرين المستغيثين ودعم عمليات الانقاذ في البحر المتوسط.