لابيد: نتنياهو هرب خلال التصويت على ميزانية 2024

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "هرب" خلال التصويت على ميزانية 2024.



جاء ذلك في تدوينة بحسابه على منصة "إكس"، بعد وقت قصير من تصويت الكنيست (البرلمان) على الميزانية، فيما كان نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا.



وقال لابيد: "نتنياهو هرب خلال التصويت على الميزانية المهينة التي أقرها الكنيست للتو"، وفقا لوكالة الأناضول.



وأضاف: "هو (نتنياهو) غير مناسب (لمهام منصبه)، وهذه الميزانية غير صالحة".



وتابع لابيد: "هذه أسوأ حكومة في تاريخ البلاد، وأسوأ ميزانية في تاريخها".



وفي وقت سابق اليوم، عقد نتنياهو مؤتمر صحفيا بالقدس، أعلن خلاله رفضه مطالب حركة "حماس" لإبرام صفقة تبادل الأسرى، متوعدا بمواصلة القتال بقطاع غزة، والتحرك نحو رفح جنوبي القطاع.



ومساء الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون ميزانية الدولة المحدث لعام 2024 في القراءة الأولى.



ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليدخل حيز التنفيذ.



وصوت لصالح مشروع القانون 57 عضو كنيست (من أصل 120)، فيما صوت ضده 50 عضوا، وفق موقع "كالكاليست" الاقتصادي العبري.



وعرض وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الميزانية المقترحة التي تصل قيمتها إلى 724 مليار شيكل (198.5 مليار دولار)، وقال إنها تتضمن إضافات إلى أجهزة الأمن وإعادة بناء الجبهة الداخلية.



وقبل التصويت، قال لابيد: "الموازنة تعكس أن الحكومة لا تتعامل إلا مع ما هو جيد لها، كل ما قادنا إلى اللحظة الرهيبة في 7 أكتوبر (هجوم حماس) يعود"، وفق موقع "كالكاليست".



وأضاف أن "هذه ليست موازنة، بل رسالة مفادها أنكم لم تتعلموا شيئا، وأنتم أعضاء الائتلاف الحكومي لا يهمكم إلا أنفسكم".