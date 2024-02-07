انتخبت محكمة العدل الدولية في لاهاي القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً لها لفترة ثلاث سنوات بعد انتهاء ولاية الرئيسة الأمريكية القاضية جون دونوجيو.

نشر الحساب الرسمي لمحكمة العدل الدولية على منصة "إكس"، بيانا جاء فيه إعلان انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية، القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا للمحكمة، لفترة ثلاثة أعوام، بعد انتخاب زملائه الأعضاء في المحكمة.

من هو القاضي اللبناني نواف سلام؟

نواف سلام، المولود في عام 1953، هو أستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي لبناني، كان يشغل منصب قاض في محكمة العدل الدولية في لاهاي، قبل أن يتم انتخابه أمس رئيساً لـمحكمة العدل الدولية.

وشغل نواف سلام منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين 2007 و2017، ولمدة 10 سنوات، ثم شغل منصب سفير لبنان في مجلس الأمن خلال ولايته فيه عامي 2010 و2011.

وقبل ذلك مارس نواف المحاماة، كما عمل أستاذاً محاضراً في التاريخ المعاصر في جامعة السوربون، ودرّس العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث ترأس دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة فيها من 2005 الى 2007، وفق ما نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية.

وعمل سلام أيضا كباحث زائر بمركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفارد، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة.

ويحمل نواف سلام دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، وماجستير في القوانين من جامعة هارفارد، وله مؤلفات عديدة في السياسة والتاريخ والقانون، آخرها "لبنان بين الأمس والغد" الصادر في بيروت عام 2021.

محكمة العدل الدولية

وانضم سلام، الذي بات يتبوأ اليوم أعلى منصب قضائي في العالم، إلى محكمة العدل الدولية، التي تتألف من 15 قاضياً يتم انتخابهم من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 2018.

وعمل نواف في محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المختص بالفصل في النزاعات بين الدول، وتشكل أعلى سلطة قضائية في العالم، لمدة خمس سنوات قبل أن يصبح رئيسا لها.

رئاسة وزراء لبنان

ذكر اسم نواف سلام مرات عدة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة في لبنان، ففي السنوات الأخيرة، تم طرح اسمه كمرشح محتمل ليكون رئيس وزراء لبنان.