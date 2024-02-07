 خالد النبوي ومنى زكي ودياب يحصلون على جوائز الدراما من المركز الكاثوليكي - بوابة الشروق
الأربعاء 7 فبراير 2024 4:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

خالد النبوي ومنى زكي ودياب يحصلون على جوائز الدراما من المركز الكاثوليكي

خالد النبوي
خالد النبوي

نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 4:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 4:20 م

يمنح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، جوائز الأعمال الدرامية للفنانين خالد النبوي ومنى زكي ودياب، وذلك خلال حفل افتتاح دورته الثانية والسبعين المقرر انطلاقها نهاية شهر فبراير الجارى.

وحصد الفنان خالد النبوى جائزة أفضل ممثل في عمل درامي عن مسلسل "رسالة الإمام"، كما حصد نفس الجائزة النجم دياب عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"، ومنح المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنان طه دسوقي.

كما فازت منى زكي بجائزة أفضل ممثلة في عمل دراما عن مسلسل "تحت الوصاية" الذى عرض في شهر رمضان الماضي.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويُعد أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أعرق المهرجانات السينمائية في مصر، حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية، التي تقام سنويًا بشكل منتظم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك