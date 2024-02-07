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واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة بمساندة الدبابات، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27585 شهيدا و66978 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وارتفعت وتيرة القصف الإسرائيلي على رفح وامتدت من الحدود الشرقية والجنوبية إلى غرب رفح.

وأسفر قصف في تل السلطان عن ارتقاء 3 شهداء بينهم صحفي ووالدته وشقيقته من عائلة أبو غالي.

وقصفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة خفاجة في تل السلطان، بالقرب من مدرسة القادسية، ما أسفر عن استشهاد أيوب يحيي حمد خفاجة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة عرسان في حي الزهور، ما أسفر عن استشهاد مواطنة وطفلتها ليترفع عدد شهداء رفح خلال الساعات الأخيرة إلى ١٢ شهيدا.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت الحدود ثلاثة مرات.

• خان يونس

واستمر القصف الإسرائيلي على خان يونس وادى لاستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة.

وارتقى 23 شهيداً في القصف الإسرائيلي المستمر على خان يونس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وارتقى 14 شهيدا وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة الحناوي في حي الأمل غربي خان يونس.

ونفذت طائرات إسرائيلية أحزمة نارية عنيفة في مناطق بين خانيونس ورفح.

• وسط القطاع

ووصلت جثامين خمسة شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر إطلاق نار من مسيرات إسرائيلية في جحر الديك

• غزة والشمال

وارتقى عشرة شهداء وأصيب 10 جرحى في قصف قوات الاحتلال منزلا لعائلة الشنطي شرق مخيم جباليا شمال غزة.

كما استشهد 13 فلسطينيا برصاص القناصة في أماكن متفرقة من مدينة غزة التي تجتاحها دبابات الاحتلال.

ودمر جيش الاحتلال مبنيين في جامعة الأقصى.