يستعد فريق سودوكو المسرحي المستقل لتقديم العرض المسرحي "النص التاني من الطريق"، من تأليف وإخراج أحمد رجائي، وذلك في الثانية والنصف ظهرًا الاثنين المقبل، علي إحدى مسارح الجامعات الخاصة بمدينة السلام.



يقول مخرج العرض أنه يدور حول صراعات بطل العرض "وحيد" مع الحب، والعائلة، والفن، بين اليقين والكفر الإيمان والسخط، والذي يشعر دائمًا أنه وحيدا بينهم يتأرجح ويفكر، حتي ينتصف الطريق، وقتها يتغير كل شئ.



يذكر أن العرض تم تقديمه لأول مرة علي خشبة مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، و فاز مؤلف النص بجائزة أفضل مؤلف مركز ثاني بمسابقة التأليف المسرحي ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري 2023.



يشارك في بطولة العمل الفنانين وليد أشرف، مؤمن عيد، ريموندا سامح، مادونا عماد، ميدو العربي، ميرڤت مروان، محمد تامر، وأخرون، أزياء هايدي مروان، استعراضات ودراما حركية مينا ثابت، إضاءة عز حلمي، تأليف موسيقي وألحان ليالي يحيى، تأليف وسينوغرافيا وإخراج أحمد رجائي.