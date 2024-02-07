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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط القائمين على إدارة إحدى الشركات؛ لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبى و بحوزتهم عملات "أجنبية مختلفة" تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام القائمين على إحدى الشركات بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم ضبطهم وبحوزتهم عملات "أجنبية مختلفة".. تقدر قيمتها المالية بحوالى38 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد. وتكثيفاً للجهود فى رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.