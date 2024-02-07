الرئيس الألماني وزوجته يصلان إلى منغوليا

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وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر، إلى منغوليا اليوم الأربعاء.

وسوف يصاحب وفد من ممثلي الثقافة الرئيس وزوجته خلال زيارتهما الرسمية التي تستمر يومين.

وتعتزم ألمانيا ومنغوليا، توقيع اتفاق شراكة استراتيجية اليوم.

ويشار إلى أن هذه الزيارة تتزامن مع الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

كما يرغب الرئيس الألماني في إرسال رسالة جيو سياسية خلال زيارته. وتقع منغوليا، وهي دولة ديمقراطية، جغرافيا بين روسيا والصين، وتعد إحدى الدول الأكثر امتلاكا للموارد في العالم.

وتسعى أولان باتور، لتوسيع مطاق علاقاتها سياسيا واقتصاديا. كما تريد ألمانيا الحد من الاعتماد الاقتصادي على دول منفردة مثل روسيا.

ويشار إلى أن نحو 1% من السكان في منغوليا يتحدثون باللغة الألمانية، ويرجع ذلك إلى أن الكثير من العمال المهاجرين من منغوليا عملوا في ألمانيا الشرقية سابقا.

وتبلغ مساحة منغوليا 1.5 مليون كيلومتر مربع، حيث يعد حجمها نحو أربعة أضعاف حجم ألمانيا، ولكن عدد سكانها يبلغ 3.3 مليون نسمة فقط.