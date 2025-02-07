المستشار محمود فوزي: تكليف حكومي بتنفيذ توصيات الحوار الوطني دون تباطؤ أو تأخير

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع مجلس أمناء الحوار الوطني ومقرري المحاور الرئيسية، والذي استمر لمدة 3 ساعات ونصف؛ رسالة سياسية هامة تؤكد أولوية الحوار الوطني بالنسبة للحكومة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «Extra News» أن الحوار الوطني يكتسب أهمية متزايدة خلال الوقت الراهن في ظل ما تمر به البلاد من مرحلة دقيقة تتطلب أن «يعلم الجميع حقيقة الوضع وحجم التحديات التي تواجهها الدولة».

وأشار إلى تأكيد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية دور الحوار الوطني في تعزيز وحدة الجبهة الداخلية، واستمرار التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس الأمناء، مشددا على التزام الحكومة بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ توصيات الحوار الفترة السابقة دون تباطؤ أو تأخير.

وكشف أن الحوار الوطني سيركز خلال المرحلة المقبلة على الشأن الإقليمي في ضوء التحديات الراهنة، قائلا:«هناك معلومات كثيرة نحتاج أن الناس تعرفها».

كما لفت إلى دعوة الدكتور مصطفى مدبولي إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الوطني، عبر مشاركة المؤسسات الوطنية المختلفة في المناقشات.

وأعلن عن تلقيه ثلاثة تكليفات من رئيس مجلس الوزراء، بصفته حلقة الوصل بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة، وعلى رأسها التأكد من تنفيذ توصيات الحوار الوطني في المرحلة السابقة، وعقد جلسات متخصصة مع المسئولين الاقتصاديين في مجلس الأمناء بحضور الوزراء المعنيين، وإفادة رئيس الوزراء بنتائج هذه التكليفات خلال 10 أيام.