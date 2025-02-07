إزالة حالتي تعد وبناء مخالف بقرية زاوية غزال بدمنهور

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة التصدي بكل قوة وحزم لردع المخالفين، مع استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات جديدة عليها.

وذكرت عازر، في بيان لها اليوم، أن الوحدة المحلية، برئاسة أحمد فرغلي، رئيس مركز ومدينة دمنهور، واصلت حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي يتم تنفيذها بإشراف حمدي الشرقاوي، رئيس قرية زاوية غزال، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية؛ لتنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بحسم مع هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وأسفرت الحملة، اليوم، عن إزالة بناء مخالف عبارة عن أسوار طولية وعرضية على مساحة 100 متر، من الطوب الأبيض، بقرية زاوية غزال.

كما تمت إزالة حالة بناء مخالف عبارة عن قواعد وسملات على مساحة 70 مترًا بعزبة العفيرة، التابعة لقرية زاوية غزال.

وتمت إزالة التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين في هذا الشأن.

ووجّه رئيس المدينة رؤساء الوحدات القروية بالتنسيق مع الزراعة، والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات، وإبلاغ غرفة الأزمات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع الإزالة الفورية في المهد.